La Rioja limita a 6 el número máximo de personas en reuniones debido al "avance preocupante" del coronavirus

Entre las medidas contempladas, el Gobierno autonómico ha decidido limitar a 6 el máximo de personas que podrán congregarse en las reuniones sociales , tanto en espacios públicos como privados, así como se limita la venta de alcohol en los establecimientos que no sean de hostelería , pudiendo hacerlo solo hasta las 22:00 horas.

La movilidad no se prohíbe

Respecto a las restricciones a los desplazamientos, la presidenta de La Rioja ha explicado que la movilidad no se prohíbe porque ello supondría volver a la situación de estado de alarma, al tiempo en que ha subrayado, no obstante, que “en principio, no hay transmisión comunitaria”.