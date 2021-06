La lucha de Mila Ximénez contra el cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo con más de 1.5 millones de muertes al año

Hoy ha fallecido Mila Ximénez, víctima de un cáncer de pulmón a los 69 años. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo con más de 1.5 millones de muertes al año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así vivió Mila su enfermedad.

"Estoy jodida, estoy asustada y tengo ganas de contarlo. Tengo un cáncer de pulmón". Así comenzaba Mila Ximénez su intervención telefónica en 'Sálvame' el 16 de junio de 2020, desvelando el motivo de su comentada ausencia en su programa. Con una entereza impresionante, la colaboradora confesaba cómo, a raíz de un fuerte dolor de espalda, acudió al médico y, tras realizarle varias pruebas, le descubrieron un tumor en el pulmón. "A mí un tumor de mierda no me va a parar la vida ni de coña. Estoy asustada pero lo vamos a conseguir" aseguraba aquel día la sevillana, mostrándose dispuesta a lo que fuese necesario para vencer sin duda la batalla más dura de su vida: "Vamos a hacer quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Vamos a conseguirlo, aunque me han dicho que es difícil. Yo haré lo que me digan. Estoy absolutamente dispuesta a todo".

"Os juro, os prometo por mis nietos que de esta voy a salir. Se lo he prometido a mi hija Alba y jamás le he roto un juramento. ¡Por ella merece la pena todo! ¡De esta salgo!", mantenía una Mila fuerte y optimista que, durante este año, ha intentado cumplir su promesa luchando con uñas y dientes y demostrando que la palabra 'rendirse' no entraba en sus planes.

Poco después, en julio de 2020, la colaboradora reaparecía en 'Sábado Deluxe' y revelaba que tenía un "tumor con metástasis". "Tengo el tumor más grande localizado en el pulmón, y a mí lo que me avisó fue el dolor de la costilla. La oncóloga me dijo que era un tumor con metástasis. Está en los pulmones, en el hígado y más partes", explicaba emocionada, contando que, pese a ser inoperable, sus esperanzas en vencer a la maldita enfermedad seguían intactas: "Me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar. Me dijeron si no lo tienes en la cabeza todo va bien, y si no lo tienes en los huesos también. Lo van a dormir para evitar que ramifique más, una zona está más complicada, pero a esa zona la estamos quemando. Se ha cogido a tiempo, si logramos que se duerma todo irá bien".

Entonces Mila comenzó una lucha titánica contra el cáncer en la que, a pesar de atravesar momentos malos y momentos muy malos, jamás se rindió. Arropada por los suyos y sacando fuerzas de flaqueza, la periodista intentó compaginar el tratamiento contra su enfermedad con sus compromisos laborales en 'Sálvame' y en la revista 'Lecturas' y, con la mejor de sus sonrisas y las ganas de vivir que la caracterizaban, fue ella quien en más de una ocasión se encargó de animar a sus seres queridos.

Meses muy complicados en los que la ex de Manolo Santana continuó dando lo mejor de sí cada tarde en el programa de Telecinco, fiel a su esencia y con la ironía y ese sentido del humor negro que la caracterizaba. Una temporada en las que sus visitas a la clínica madrileña de La Luz fueron constantes, dispuesta a hacer lo que los médicos propusiesen para intentar doblegar al cáncer.

Después de una Navidad complicada y especialmente triste para Mila - por las restricciones del Covid y posteriormente por el temporal 'Filomena', que paralizó a la ciudad de Madrid durante días, la colaboradora 'desaparecía' de la pequeña pantalla durante varias semanas. A su regreso a comienzos del mes de marzo, visiblemente más delgada y con aspecto cansado, confesaba que su ausencia se debía a que se había sometido a un fuerte tratamiento de quimioterapia que la había tenido en cama casi un mes.

"La gente ha estado muy preocupada y yo también. Lo que me ha pasado este mes no se lo deseo a nadie. Me he asustado. Se ha complicado una de las zonas y me van a hacer un TAC, cuando me den el resultado tomaré una decisión", desvelaba emocionada, asegurando estar preparada para lo que pudiese ocurrir si el resultado de las pruebas no era el esperado: "Me gusta vivir pero con calidad de vida". "Estoy preparada para todo. Si el tratamiento no funciona, lo dejo y hasta que dure. No me veo con un tubo en la nariz como Pau Donés", señalaba con una entereza impresionante.

Días después, y tras varias apariciones en 'Sálvame' con gorros y bandanas en la cabeza porque el tratamiento le había debilitado mucho el pelo y no se podía peinar, Mila volvía a centrarse en su durísimo tratamiento, 'abandonando' temporalmente su trabajo con la intención de proseguir su recuperación.

Desde entonces, sus visitas al hospital fueron una constante. Siempre arropada por los suyos, su hija Alba Santana, sus hermanos Manolo, Concha y Encarna y sus íntimos amigos - como Raúl Prieto, David Valldeperas, Belén Rodríguez o su estilista - Mila continuó con su durísimo tratamiento, luchando con uñas y dientes contra la enfemedad.

Cada vez más frágil, pero con muchas ganas de vivir, la periodista celebraba en la intimidad su 69 cumpleaños, agradecida por el inmenso apoyo que estaba recibiendo no sólo de sus familiares sino también de amigos como Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban o Terelu Campos, con quien la vimos disfrutando de una relajada comida en la capital en la que fue una de sus últimas apariciones públicas. "Estar cuidada y protegida por los míos es el mejor regalo que he recibido de esta enfermedad. Tengo docenas de manos que no me sueltan", confesaba Mila al diario ABC tras su cumpleaños.

A finales de mayo, la colaboradora compartía su última publicación en Instagram, dedicada a Jorge Javier, uno de sus grandes apoyos durante su lucha. "Siempre consigues que me ate los cordones y baile con el miedo. Te quiero", escribía Mila en respuesta a las palabras del presentador en la revista 'Lecturas', donde escribió una carta a su gran amiga confesando que "todo es mucho menos si tú no estás".

En junio y ya muy debilitada, la periodista era ingresada en el hospital de La Luz con un ataque de ansiedad tras acudir al centro para ser sometida a unas pruebas. Dos días después, Mila recibía el alta en silla de ruedas y ponía rumbo a su casa para descansar rodeada de los suyos.

Prometió luchas con uñas y dientes y juró que saldría de esta, pero en ocasiones el cáncer no da tregua, y la feroz batalla de la periodista es un claro ejemplo. En las últimas semanas Mila se ha despedido de los suyos con tranquilidad, con una sonrisa y, sobre todo, en paz. Rodeada día y noche por su hija Alba - que viajó de urgencia desde Amsterdam, donde reside, cuando su madre empeoró - sus hermanos Manolo, Conchi y Encarna - un apoyo constante que jamás le han soltado la mano - y sus amigos más cercanos, la colaboradora se ha ido como quería, sin hacer ruido y dándonos a todos un ejemplo de fuerza, valentía y entereza, incluso en los peores momentos.

Pero, ¿sabemos cuáles son los síntomas del cáncer de pulmón y cómo prevenirlo?

Las claves del cáncer de pulmón

De acuerdo con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), los fumadores activos tienen un riesgo de 10 a 20 veces mayor de desarrollar cáncer de pulmón que los no fumadores. Además, el tabaquismo pasivo también incide negativamente en la salud, especialmente en los niños. La OMS estima que alrededor de 250 millones de los niños que hoy están vivos morirán a causa del tabaco.

Otros factores de riesgo pueden ser la contaminación ambiental, la exposición a determinados contaminantes como el asbesto y el radón y la historia familiar.

El cáncer de pulmón se produce cuando las células pulmonares crecen y se multiplican sin control, dañando el tejido circundante e interfiriendo en la función normal del pulmón. Las células pueden extenderse a otras partes del organismo. Cuando se disemina la enfermedad, sigue llamándose cáncer de pulmón.

Síntomas

-Disnea (sensación de falta de aire)

-Dolor torácico al hacer un esfuerzo

-Ronquera

-Cansancio o debilidad

-Aparición de esputos con sangre

-Tos seca, generalmente irritativa y continua en el tiempo

-Aparición de sibilancias (silbido en el pecho)

-Infecciones como bronquitis o neumonía que no desaparecen

-Dolor en los huesos

-En caso de metástasis, aparecen síntomas extrapulmonares en función del lugar donde se encuentre

Tipos de cáncer de pulmón

-El cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) representa el 80% de todos los casos de cáncer de pulmón. Engloba el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide y el carcinoma de células grandes. En general, se diseminan muy lentamente a otros órganos del cuerpo y pueden ser difíciles de detectar en fases iniciales.

-El cáncer de pulmón microcítico es responsable de cerca del 20% de todos los casos de cáncer de pulmón. También conocido como cáncer de “células en avena”, se extiende muy rápidamente por los pulmones a otras partes del organismo.

Tratamiento para el cáncer de pulmón

La operación de referencia para tratar el cáncer de pulmón consiste en la extirpación del lóbulo del pulmón en el que se encuentra el tumor (lobulectomía) y en la disección y extirpación de los ganglios linfáticos mediastínicos. Este procedimiento suele realizarse a través de una incisión en la espalda y se precisa la separación de las costillas (derechas).

Los avances de la cirugía mínimamente invasiva están mejorando los resultados del tratamiento en muchos pacientes con cáncer de pulmón. La CTVA, una técnica mínimamente invasiva, está deparando mejores resultados y unos tiempos más breves de recuperación. La lobulectomía mediante CTVA puede conseguir la misma operación oncológica que la intervención abierta tradicional, pero solo requiere tres o cuatro incisiones pequeñas y no conlleva la separación de las costillas. La CTVA constituye una opción para algunos pacientes con cáncer de pulmón, especialmente para aquellos con un tumor pequeño situado en las regiones externas del pulmón.

Radioterapia

El tratamiento con radioterapia externa se emplea más a menudo junto con cirugía, pero también puede combinarse con quimioterapia como alternativa a la cirugía.

La terapia protónica es un tratamiento innovador del MD Anderson, en la que se administran dosis elevadas de radiación directamente en el foco tumoral, sin dañar los tejidos vecinos sanos. La terapia protónica se traduce en un mejor control del cáncer con menos efectos secundarios. Muchos pacientes con cáncer de pulmón pueden ser candidatos a recibir terapia protónica.

Quimioterapia

La quimioterapia, el uso de fármacos para destruir tumores, se emplea habitualmente junto con cirugía en los pacientes con cáncer de pulmón. La quimioterapia puede hacer que el tumor sea más controlable antes de la cirugía o destruir las células cancerosas residuales en el foco tumoral después de la cirugía.

Terapia fotodinámica (TFD)

La terapia fotodinámica consiste en la inyección de una sustancia química sensible a la luz en el organismo, donde permanece más tiempo en las células cancerosas que en las células normales. La sustancia química se activa con un láser que inicia la destrucción de las células cancerosas. Lo mejor es usar la TFD en tumores muy pequeños o para reducir ciertos síntomas del cáncer de pulmón.

¿Cómo se puede prevenir el cáncer de pulmón?

Son muchos los factores que pueden influir en el desarrollo del cáncer de pulmón, tales como:

-Tabaquismo: Se trata, con mucho, del factor de riesgo más importante. El 91% de las muertes por cáncer de pulmón en hombres y el 77% en mujeres son atribuibles al consumo de tabaco. También corren un mayor riesgo las personas que fuman puros y en pipa.

-Antecedentes familiares: la investigación empieza a indicar que los antecedentes familiares de cáncer de pulmón pueden ser un factor de riesgo.

-Antecedentes personales: una persona con diagnóstico de un cáncer de pulmón previo tiene más probabilidades de padecer un segundo cáncer de pulmón.

-Exposición profesional o ambiental: las personas que están expuestas de forma habitual a radón o amianto tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón, especialmente si son fumadoras.

-Exposición a la radiación: las personas que están expuestas de forma habitual a la radiación procedente de fuentes profesionales, médicas y ambientales corren un mayor riesgo.

-Exposición industrial: las personas que están expuestas a determinadas sustancias industriales, como arsénico, podrían tener un riesgo elevado.

-Contaminación del aire: los productos residuales de la combustión de combustibles fósiles ponen en riesgo a las personas.

-Humo de tabaco en el ambiente: las personas que viven con fumadores o que se encuentran habitualmente alrededor de fumadores tienen un mayor riesgo.

-Enfermedades pulmonares: las personas con enfermedades pulmonares como la tuberculosis (TB) corren un mayor riesgo.

Reducción del riesgo

Puede tomar medidas para reducir el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Algunas recomendaciones del MD Anderson son:

-Eliminar el consumo de tabaco.

-Utilizar un equipo de protección al exponerse a sustancias peligrosas y contaminantes.

-Evitar la exposición pasiva al humo del tabaco.

Tómese tiempo para comentar sus propios factores de riesgo con su médico, quien podrá informarle mejor acerca de las pruebas de cribado y estrategias de reducción del riesgo más adecuadas para usted.

Cribado

El cribado del cáncer son pruebas médicas que se realizan cuando una persona no tiene síntomas. En la actualidad no hay pruebas de cribado eficaces para detectar precozmente el cáncer de pulmón.

Las radiografías y los análisis de laboratorio de las células presentes en las flemas y el cribado con fibra óptica son limitados en cuanto a la detección del cáncer de pulmón antes de que se disemine.