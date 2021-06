Muere Mila Ximénez a los 69 años, víctima de un cáncer de pulmón

El 16 de junio de 2020 la colaboradora anunció que le habían diagnosticado un cáncer en el pulmón

A principios de junio, Mila Ximénez tuvo que ser ingresada en la Clínica la Luz tras complicarse su estado de salud

La periodista y escritora ha estado rodeada de su círculo más cercano en sus últimos días

Mila Ximénez ha muerto a los 69 años. La periodista y colaboradora de 'Sálvame' ha fallecido tras haber empeorado su salud en las últimas semanas debido al cáncer de pulmón que padecía. Hace justo un año, el 16 de junio de 2020, Mila Ximénez desveló en una llamada telefónica en su programa la enfermedad que padecía. "Estoy jodida, asustada y tengo ganas de contarlo. Tengo un cáncer. Me lo van a tratar, vamos a hacer quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia".

En su conversación con Jorge Javier Vázquez, Mila Ximénez aseguraba que "a mí un tumor de mierda no me va a parar la vida, ni de coña". Ese mismo día, el presentador de 'Sálvame' ayudaba a su íntima amiga a trasmitir la difícil noticia a los espectadores. "Te quiero mucho, has hecho un juramento y los juramentos se cumplen", animaba a su compañera y amiga.

“Os juro, os prometo por mis nietos que de esta voy a salir, se lo he prometido a mi hija Alba y jamás le he roto un juramento”, comentaba la propia Mila Ximénez tras comunicar en 'Sálvame' que padecía cáncer de pulmón.

Un año en tratamiento

Según explicó ella misma en 'Sábado Deluxe', su oncóloga le explicó que su tumor no estaba del todo localizado. El tumor que le habían detectado tenía ramificaciones y se había extendido a otras zonas del cuerpo como el hígado: "Los médicos me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar".

Desde que le diagnosticasen el cáncer de pulmón la colaboradora se ha sometido a varios tratamientos para intentar acabar con la enfermedad. El pasado mes de marzo compartió con los espectadores en 'Sálvame' el difícil momento por el que estaba pasando debido al tratamiento que se estaba sometiendo: "O continuo o tomo la decisión de que yo no quiero seguir viviendo así. Lo que me ha pasado este mes no es vida. Yo tengo mucha fuerza, pero cada vez me cuesta más sacarla y levantarse".

Rodeada de su círculo más cercano

Sin embargo, Mila Ximénez continuó con el tratamiento que le habían pautado sus doctores. En las últimas semanas la periodista y escritora ha estado totalmente rodeada de su círculo más cercano. Su incondicional familia y sus amigos más cercanos no han dudado en acompañar a la colaboradora durante este último y duro año.

Su hija Alba Santana, sus tres hermanos, Manolo, Concha y Encarna, y sus amigos más cercanos - como Raúl Prieto o Jorge Javier Vázquez - han estado muy pendientes de la colaboradora.