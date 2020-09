Enrique Ruiz Escudero advierte: "Si es necesario cerrar Madrid, se hará"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero , ha manifestado que si las medidas de contención para frenar los contagios por coronavirus en la capital no son eficaces "si es necesario cerrar Madrid, se hará".

Así lo afirma Ruiz Escudero en una entrevista que hoy publica el diario ABC, en la que indica que si esas medidas no funcionan "valoraríamos limitar el movimiento a otras zonas básicas de salud o tomaremos decisiones de carácter más general para toda la comunidad autónoma".

Madrid realizará 1 millón de test en una semana en las zonas restringidas

"Uno de cada cuatro contagios se producen en estas zonas", ha señalado el consejero de Sanidad, quien ha recordado que ya actuaron en estas zonas con las PCR aleatorias, pero que la evolución del virus "no ha sido la deseada", lo que les obliga a volver a actuar sobre las mismas zonas y algunas nuevas para "poner trabas al virus".

El consejero de Sanidad ha recalcado que "la decisión no ha sido fácil de tomar, pero era necesaria ante el aumento de casos", para asegurar que tienen monitorizada cada zona básica de salud, cada centro de salud, cada hospital, lo que les permite contar con "información al momento muy detallada y muy precisa para la toma de estas decisiones".

"Asimismo, es importante que quede claro que estas medidas no tendrán efecto si no existe esa responsabilidad de cada ciudadano, tanto en las zonas afectadas por la orden como en el resto de la Comunidad", ha advertido Escudero, quien ha agregado que "todas estas medidas, si se cumplen", permitiran "no tomar medidas más drásticas".