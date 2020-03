Madrid no se cierra ni limita el transporte aunque recomiendan a los madrileños no viajar a otras CCAA

Fernando Simón no ha dudado en sonreír en uno de los días más duros del coronavirus y cuando, tras la cancelación de las Fallas y el número de infectados por encima de los 2.000 crea una gran incertidumbre en una población que parece ya ha calmado el asalto a los supermercados. Cierto que el gran temor del día después del cierre de colegios, universidades y centros de día junto con las medidas restrictivas de aglomeraciones de gente (no más de 1.000 personas y la ocupación solo de un tercio del aforo para los lugares con menos de 1.000 personas de aforo) era el del blindaje de la Comunidad de Madrid al estilo italiano.

Simón ha señalado que "ahora mismo no se está hablando de bloquear la Comunidad de Madrid. El objetivo no es implementar medidas porque alguien las pida, sino porque tiene interés aplicarla y se puede aplicar. Hacer propuestas no factibles no está en la intención del Ministerio de Sanidad".