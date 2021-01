'Filomena' no impide que las comunidades pongan 100.000 dosis de vacunas este fin de semana

Regiones donde la campaña está más avanzada

Se está vacunando "fundamentalmente" en residencias

Así, y tras las limitaciones de movilidad que ha producido 'Filomena' durante todo el fin de semana, Simón ha explicado que por el momento se está vacunando "fundamentalmente" en residencias, por lo que el impacto del temporal en la vacunación no va a ser "excesivo".



"No es que la población tenga que salir de su casa para ir al centro de salud a vacunarse. Por supuesto que ('Filomena') puede implicar un cierto retraso pero no espero que tenga un impacto excesivo en el ritmo de vacunación. De hecho, este fin de semana da la sensación de que no solo no se ha resentido, sino que se ha incrementado", ha argumentado Simón.



En este sentido, no obstante, ha puntualizado que "eso no quiere decir que en casos concretos no pueda cumplirse el programa de vacunación planificado", por lo que en los próximos días se podría recuperar ese pequeño retraso.