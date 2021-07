Los médicos alertan de que el 10% de los jóvenes que ahora están contrayendo el virus podrían presentar covid persistente en septiembre. "Solo sentarme en la cama me dijeron: Marc no hay cura, no hay tratamiento, pero se puede mejorar." Agotado, con un hilo de voz nos habla de sus síntomas. Un drama que cuenta a Informativos Telecinco. Marc tiene "la piel sensible, las manos me costaba cerrarlas, no tenía fuerzas, se me dormían las manos, mareos. Era como un anciano que llegaba al instituto y me quedaba en la cama." La ansiedad se apoderó de él, por eso, acudir al psicólogo ha sido su mejor medicina. "Y he mejorado mucho físicamente y ahora con los psicólogos vamos avanzando porque me costaba mucho hablar del tema." No duda en lanzar un mensaje a los negacionistas, que ahora inundan los hospitales, nada menos que un 80% de los casos en Cataluña y más de un 70% entre los 50 y 60 años en Andalucía. “Si pasaran 24 días encerrados en una habitación y meses sin saber qué les sucede, cambiarían de opinión”, explica.