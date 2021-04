Margarita del Val calma a los vacunados con AstraZeneca: mejor vacunarse otra vez que combinar

“La EMA no se ha pronunciado por la segunda dosis, la vacuna sigue autorizada en los mismo términos de antes. No ha cambiado nada. Es mejor tener una dosis, en cuanto a estar protegidos, que no tener ninguna. No pasa nada esperar tres meses hasta la segunda dosis, no pasa nada. A los que hayan recibido la primera, que estén tranquilos. A ver cuándo se aclara esta campaña de vacunación y pueden recibir la vacuna”, comentaba, en el canal 24h de TVE, una de las grandes voces españolas de esta pandemia, pidiendo calma a los que ya se han vacunado.