Mascarilla para los niños, los farmacéuticos aclaran cuál es la más adecuada en función de la edad

La mascarilla es obligatoria para niños mayores de seis años , salvo en excepciones justificadas, y también resulta recomendable de los tres a los seis años, según destacan los expertos. Sin embargo, para los menores de tres años "no está recomendada".

Según los farmacéuticos, la población infantil sana debe usar mascarillas higiénicas reguladas por las normas UNE 0064-2 y UNE 0065 -reutilizables y no reutilizables- a partir de los tres años acordes a su rango de edad. Se pueden encontrar tres tallas diferentes , explica la guía.

Además, se recomienda no llevarla puesta durante más de cuatro horas y tirarla si se humedece o se ensucia. Los niños tienen que llevar "una mascarilla de repuesto guardada en una bolsa de tela". Las mascarillas higiénicas no reutilizables no deberían lavarse, ya que podría alterar las propiedades de filtración.