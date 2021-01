No hay duda de que las mascarillas son muy incómoda. Llevamos meses con ellas y siguen molestando tras las orejas, nos empañan las gafas o no escuchamos a quien nos habla. Para ayudar en este último punto, la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, EEUU, ha hecho un estudio para determinar con que mascarilla se escucha mejor .

Según el estudio publicado en The Journal of the Acoustical Society of America, las mascarillas con mejor acústica son las quirúrgicas desechables. Es decir, esas que usan los sanitarios en los quirófanos.