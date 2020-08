Las mascarillas de telas son eficaces y toser en el codo no sirve si no llevas mangas largas

Las mascarillas de tela, sin ser comparadas con las N95, son efectivas y toser en el codo no sirve, excepto que se lleve manga larga. Así lo revela un nuevo estudio realizado por investigadores de la Organización de Investigación Espacial de la India que estudiaron los campos de flujo de la tos en varios escenarios comunes con la boca cubierta.

Lo más importante, advierten es evitar los lugares de riesgo si es posible y el tiempo de permanencia en estos. "Si una persona puede reducir el grado de contaminación del medio ambiente al mitigar la propagación, es una situación mucho mejor para otras personas sanas que pueden ingresar a lugares que tienen áreas tan contaminadas", explican los investigadores indios Padmanabha Prasanna Simha y Prasanna Simha Mohan Rao, que han publicado su trabajo en la revista especializada Physics of Fluids'.

Las mascarillas N95, las más efectivas

Una tos sin mascarilla en cambio puede viajar hasta tres metros, pero una simple mascarilla desechable puede reducirlo hasta 0,5 metros. "Incluso si una máscara no filtra todas las partículas, si podemos evitar que las nubes de tales partículas viajen muy lejos, es mejor que no hacer nada --recuerda Simha--. En situaciones en las que no se dispone de máscaras sofisticadas, cualquier mascarilla es mejor que ninguna para el público en general para frenar la propagación de la infección".