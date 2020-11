El médico de urgencias César Carballo sobre el confinamiento domiciliario: “Estamos perdiendo el tiempo”

“Lo que podían haber sido dos semanas hace unos 15 o 20 días, cuanto más tardemos va a ser peor. Estamos en incidencias acumuladas altísimas, en Alemania con cuatro veces menos incidencia están empezando a pensar en endurecer las medidas . No creo que sean tontos", ha asegurado el doctor en una entrevista en la cadena Cope .

Acusa al Gobierno de inacción

"Desde julio avisamos de que esto iba a acabar así, no se toman decisiones en España desde hace meses. Tuvieron el verano para tomar decisiones y controlar el virus. Hemos dejado que sigan subiendo los contagios y estamos aquí porque no se ha hecho nada. Esperaremos otras dos semanas a ver si las medidas tomadas disminuyen la incidencia, pero me parece que estamos perdiendo el tiempo”, ha afirmado el médico.