Los médicos insisten: las mascarillas FFP2 no son recomendables para la población general

Para los médicos, la población general " debe usar mascarillas quirúrgicas e n trasporte público, establecimientos comerciales, empresas, centros y servicios sanitarios, residencias socio-sanitarias y locales donde no se pueda mantener la distancia de seguridad". Sin embargo, insisten en que "las mascarillas auto-filtrantes (N95, FFP2, FFP3) no se recomiendan para su uso por la población general", aunque "sí se recomiendan para pacientes inmunodeprimidos y por indicación clínica ".

Simón no ve "ni mal ni bien" el uso de la FFP2

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, también ha recordado que las mascarillas FFP2 no están recomendadas para la población general, pero ha puntualizado que su utilización no le parece "ni mal ni bien" .

Así, se ha posicionado sobre su uso en población general, tal y como hizo hace unos días el Ministerio de Consumo, contradiciendo al Gobierno de la Comunidad de Madrid. "No están recomendadas para la población general, pero no me parece ni mal ni bien", ha apuntado el epidemiólogo. Simón ha esgrimido que "sería importante que la lleven las personas vulnerables, pero que, si no, la quirúrgica protege no exactamente igual pero no está lejos de la FFP2".