Los médicos se muestran optimistas ante la evolución de los pacientes de coronavirus

"Tenemos once pacientes menos que hace una semana y no es porque hayamos bajado el ritmo, no hemos decidido meter menos pacientes, sencillamente nos llegan menos personas críticas que antes, siguen llegando, pero ya no es el crecimiento que teníamos anteriormente", ha señalado Pestaña, que no obstante avisa que esta situación no es igual en todas partes. "Sí que hay hospitales en situaciones muy apuradas y en otras comunidades donde la enfermedad está llegando más tarde, así que es de esperar que vaya a haber un auge en otras zonas".