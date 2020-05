Melilla, libre de coronavirus: es la primera región de España con cero casos activos

Mohamed Mohand ha invitado a dos reflexiones : "La primera, la esperanza a la vuelta a la normalidad y la segunda a ser muy conscientes de que esto no ha terminado". "El virus sigue existiendo y, por lo tanto, debemos comportarnos, hoy más si cabe, con la suficiente diligencia", ha destacado.

Extremar las precauciones

Por su parte, el Director Territorial del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha puesto en valor que es la primera vez desde el pasado 12 de marzo que en la ciudad no hay pacientes con Covid activo. "Hoy, después de 70 días de intenso trabajo en el Área Sanitaria de Melilla, hemos llegado a una de las metas que nos trazamos desde que se conocieron los dos primeros casos positivos de Covid-19 en Melilla", se ha congratulado.

Por ello, ha reconocido el esfuerzo que ha realizado el personal del Ingesa "en muchos frentes". "A pesar de ese gran esfuerzo que se ha realizado, no se ha podido evitar que tristemente dos melillenses mueran", ha lamentado. Por ello, ha pedido a la ciudadanía "que ahora extreme las precauciones y, en especial, en los días de fiesta que vienen en esta semana". "Nos jugamos mucho, el coronavirus mata, no lo olvidemos", ha advertido, al tiempo que ha recalcado que "hemos llegado a una meta volante, no al final del recorrido".