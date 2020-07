El miedo a una segunda ola crece: Cataluña ya se prepara ante el descontrol de los nuevos brotes

Cataluña es la punta de lanza del brote de transmisión comunitaria que más asusta . Y que nos plantea una realidad que asusta. La de una nueva oleada de coronavirus . Los expertos han hablado siempre de otoño, pero ya no se descarta tan claramente que se anticipe, con la apertura de aeropuertos y las vacaciones. Y lo que es peor: el desconfinamiento ha provocado una relajación. En las playas, el algunos locales de ocio, en las fiestas locas sin mascarillas.

El nuevo brote ha provocado ya que en Cataluña la mascarilla sea obligatoria con multas de 100 euros para el que no se la ponga y que en los hospitales de Lleida se haya tenido que anticipar la preparación para una nueva ola, con más módulos, camas y con la necesidad de rastrear un virus que se escapa . Nadie descarta confinamientos más severos y amplios.

Sanidad está preocupada porque los brotes no cesan y algunos se centran en una parte de la población como los temporeros, cuyas malas condiciones en su día a día dan alas al virus. Y el descontrol mas: hablamos de contagiados que no tienen domicilio fijo ni muchos de ellos tarjetas sanitarias. En Cataluña, el objetivo es prevenir a la gente mayor y a la que trabaja en el ámbito sanitario, reconocen las autoridades.

El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa , no descarta un nuevo estado de alarma si fuera necesario. Considera que este sería el último recurso y que las medidas tomadas por las diferentes Administraciones son suficientes, pero cree que la detección precoz y el refuerzo de medicamentos y material sanitario ante una posible segunda ola.

El departamento de Salut construirá antes de fin de año cinco anexos en hospitales , entre ellos el Moisés Broggi de Sant Joan Despí, Pere Virgili de Barcelona, Arnau de Vilanova de Lleida, Can Ruti de Badalona y Bellvitge en L'Hospitalet, ante una previsible segunda ola de covid.

El sindicato CSIF, no lo ve tan claro y ha urgido a reforzar las plantillas sanitarias ante el déficit de al menos 40.000 efectivos que estiman en la sanidad pública y han reclamado una reunión urgente con el Ministerio para planificar el control de los rebrotes a nivel nacional. En un comunicado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha recordado que la única reunión entre Sanidad y sindicatos durante la crisis del coronavirus se produjo el pasado 13 de mayo y se constató la "falta de previsión" en cuanto a políticas de personal antes de la crisis, durante los momentos de máxima presión asistencial, y también ahora.



Por eso, ha reclamado una reunión en previsión de posibles rebrotes y de una segunda oleada, para analizar la cantidad de material disponible, los refuerzos de personal previstos, la planificación de los hospitales para evitar situaciones de saturación, así como la situación de la atención primaria que -recuerda- a día de hoy se sigue desarrollando de manera precaria con citas telefónicas.



"Debemos reforzar las plantillas, rastreadores y de manera concreta en zonas costeras vacacionales para no caer en los mismos errores", reclama CSIF. El sindicato vuelve a poner encima de la mea, la precariedad y la inestabilidad de las plantillas hacen que nos enfrentemos a los rebrotes y a una posible segunda oleada con un déficit de al menos 40.000 efectivos, después de que -según sus datos- se haya despedido a la mitad de las personas contratadas durante la crisis del coronavirus. CSIF ha expresado su preocupación por la situación en la comarca del Segrià (Lleida) ante los nuevos brotes de coronavirus y ha solicitado más personal sanitario para esa zona.



En Andalucía, la situación también preocupa por los rebrotes en Vegas del Genil y la costa granadina (en Granada solo hay contratada una enfermera para la zona metropolitana y del cinturón) o Ronda, entre otros, y el sindicato advierte de que las plantillas previstas para las zonas costeras en verano "no son realistas".