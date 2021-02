Miguel Ángel, tras superar el covid recibe un 'milagro' contra su cáncer: "Un pinchazo ha cambiado mi vida"

La lucha contra el cáncer de Miguel Ángel Montero comenzó tras el diagnóstico de un mieloma, pero este verano cuando tuvo una recaída y se infectó de Covid19 mientras recibía tratamiento de quimioterapia, se complicó aún más retrasando su tratamiento: “Mejor no recordar esos días que fueron muy difíciles. Tras superar el Covid y conseguir que mis niveles se estabilizarán, mi médico me recomendó entrar en un ensayo de la Unidad CRIS de Tumores Hematológicos del Hospital 12 de Octubre con el doctor Joaquín Martínez. No lo dudé y aquí estoy con uno de los tratamientos más fáciles que he tenido, es un simple pinchazo. Es increíble, yo no daba un duro por mi vida y ahora me doy largos paseos”, y añade: “Animo a todos a apoyar la investigación, gracias a CRIS contra el cáncer existe el ensayo en el que participo, todo el tiempo ganado con la investigación es vida para todos”.