El milagro de Denis en su lucha contra el coronavirus: entró en la UCI con 28 años y salió con 29

Denis Cirpaci es un joven de origen rumano, que lleva casi veinte años residiendo en Navarra y muy conocido por regentar varios negocios automovilísticos. Durante días fue el paciente por coronavirus más joven ingresado en una UCI navarra. “El coronavirus me ha pegado muy fuerte” , reconoce en una entrevista concedida a Efe.

De esos dos meses, estuvo dormido cuarenta días en los que su mujer, Heidi Dragan, pudo estar cerca de él. “No podía pasar a verle, pero me dejaban asomarme a los cristales y eso es algo que otras personas no han podido hacer. Situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales”, cuenta Txuma Urtasun, jefe del Servicio de Intensivos en la Clínica San Miguel.