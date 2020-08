Investigan la muerte de una niña de 11 años , positiva en Covid-19, en Tarragona

La sombra del coronavirus sobrevuela la muerte de una niña de 11 años en un hospital de Tarragona. La menor sin patologías previas falleció varios días después de haber dado positiva en Covid-19, aunque Salut no confirma que el contagio del virus sea la razón de su deceso, algo que todavía está siendo investigado.

El secretario general de Salud Pública, Josep Maria Argimon, ha confirmado que la menor había dado positiva en Covid-19, aunque aclaró que esto no significaba que era la causa de su fallecimiento. "Un caso, pero no se puede decir en ningún momento que sea a causa" del virus, sino que ha fallecido con el coronavirus, pero no por este", ha explicado este martes por la tarde en rueda de prensa.