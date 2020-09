Una mujer de 52 años, primer caso de virus del Nilo detectado en humano en Extremadura

Para ello, se colocarán trampas para captura de dichos mosquitos, y se determinará la posible presencia de Viruos del Nilo en los capturados y una vez recogidas las trampas indicadas, se procederá a la contratación de servicio biocida para tratamiento de control vectores en la zona. En ese sentido, recuerda el ejecutivo extremeño que que el único transmisor de este virus del Nilo es el mosquito, no las personas.

Cádiz adopta medidas preventivas ante el virus

En un comunicado, la concejala de Salud, Eva Tubío, ha enviado un mensaje de tranquilidad, "ya que no se han detectado ningún caso en Cádiz pero eso no significa que no debamos estar preparados puesto que la prevención desempeña un papel fundamental".