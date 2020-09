El niño fallecido la semana pasada en Euskadi no tenía covid

El niño fallecido en Euskadi en la semana del 14 al 20 de septiembre que era considerado como el primer menor vasco que murió con covid19 no tenía en realidad coronavirus, sino que se trataba de un ‘falso positivo’.



El boletín epidemiológico semanal del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, recogía que entre los citados 14 y 20 de septiembre se registraron en Euskadi 85 fallecidos con una PCR positiva en los dos últimos meses, uno de los cuales, que sufría a patologías previas y cuya muerte no estuvo ocasionada directamente por el coronavirus, tenía menos de 10 años.



El coordinador del Programa de Vigilancia y Control del Departamento de Salud y de Osakidetza, Ignacio Garitano, ha explicado este lunes que el niño dio positivo por covid en la primera prueba que se le practicó, pero que el resultado fue negativo en las siguientes PCR a las que fue sometido, por lo que "se ha confirmado que era un falso positivo".



"No hay por tanto ninguna evidencia de ningún menor muerto en Euskadi con covid", ha afirmado Garitano, que ha achacado la inclusión de este deceso en el boletín informativo a "un fallo en la actualización de los datos".