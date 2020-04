No todos los niños quieren salir a la calle: el culpable es el miedo al contagio, más grande entre los 4 y 9 años

Los niños y jóvenes menores de 14 años podrán salir a la calle a partir del próximo lunes 27 de abril. Esta medida ha sido una de las más demandadas por los expertos cuando ya se supera el mes de confinamiento por culpa de la crisis del coronavirus, pero hay algunos de estos niños que no quieren abandonar la seguridad de sus casas. La psicóloga Natalia Ortega, directora de Activa Psicología, explica que se está encontrando casos de niños que no quieren salir a la calle: “Aunque están deseando ver a sus amigos dicen que no quieren salir porque les da miedo contagiarse”.