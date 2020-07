El coronavirus pone al límite el ocio nocturno: las restricciones llegan a casi todos los territorios de España

Andalucía

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha mostrado partidario de cerrar aquellos establecimientos de ocio nocturn o "que no hacen las cosas bien , pero, en principio no a todo el mundo". Así, ha abogado por "atacar los incumplimientos pero no acabar con todo".

Al respecto, Puig ha incidido en que "no se puede decir que todo el ocio nocturno no cumple porque no es verdad". En esta línea, ha apostado por llevar a cabo una labor de "cirugía quirúrgica atacando los incumplimientos pero no acabar con todo". Ha añadido que esa no sería "la mejor solución", puesto que "la inmensa mayoría de los establecimientos y de los ciudadanos están cumpliendo".