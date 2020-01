Un estudio de la OCU concluye que la vitamina C de la naranja no se pierde al exprimirla en 24 horas

Uno de cada 10 hogares consume zumo recién exprimido, mientras que las cifras de venta de los zumos y néctares envasados han ido bajando en los últimos años. Ante el auge en la venta de este tipo de zumos, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 24 muestras recogidas en 3 tiendas de cada una de las 8 cadenas de supermercados: Carrefour, Alcampo, Mercadona, Hipercor, Ahorramás, Lidl, Aldi y Dia, llevando a cabo un estudio microbiológico y revisando si están conformes a la normativa. Los resultados del estudio se publican en el número de enero de la revista OCU-CompraMaestra.



El análisis de OCU señala que la calidad higiénica de los zumos dependerá de la frecuencia de la limpieza de la máquina. En las visitas realizadas a las tiendas, la Organización ha comprobado que siempre durante el exprimido había restos de cáscara, pulpa y zumo de usos anteriores. OCU advierte que estas son circunstancias pueden alterar la calidad del zumo. En cualquier caso, los análisis no han descubierto ningún riesgo higiénico en los zumos al salir de la máquina, los productos analizados son seguros y su consumo en el momento de su elaboración y envasado o después de 24 horas también lo es.



Por otro lado, en todos los productos la fecha de caducidad del zumo recién exprimido es de 24 horas con refrigeración porque es un producto que no recibe tratamiento térmico y no lleva conservantes, aunque, según OCU, su conservación en buenas condiciones dependerá de la calidad higiénica del producto de partida y de la limpieza de los equipos donde se elabora.



En este contexto, según el análisis y siempre y cuando no se beba directamente de la botella porque se contaminaría con la saliva, la Organización señala que no hay motivo para tirar el zumo sobrante que no se ha consumido en 24 horas. El producto se puede seguir consumiendo si se mantiene refrigerado al menos hasta las 48 horas, ya que a las 24 horas se mantenía perfectamente.



En relación a los precios, OCU señala que Alcampo tiene el precio del envase de medio litro más bajo (1,75 euros), seguido de Carrefour, la Plaza de Dia y Lidl (1,79 euros). Los más caros son Ahorramás, ALDI, Hipercor y Mercadona, con 2,25 euros. Además, OCU advierte que saldrá más barato el envase de 1 litro cuyo precio va de 2,89 a 2,99 euros, según las tiendas.



Por último, OCU quiere dejar claro que en contra de lo que muchos creen, la vitamina C que contiene la naranja no se pierde al exprimirla, salvo que se someta el zumo a un calentamiento severo. Para comprobarlo, OCU analizó una muestra a las pocas horas de su compra y luego a las 24, a las 48 y a las 72 horas y la vitamina C permaneció estable.