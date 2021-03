La OMS pone en duda la utilidad de limpiar superficies y zapatos ante el covid y ve la contaminación un agravante

María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, ha dado una entrevista a La Nueva España en la que deja ver algunas de las medidas ineficaces que se mantienen frente al covid. Lo hace también la OCU al señalar que no hay evidencia de que existan rastros de virus en los envases de alimentos, como demostró la propia OCU en un ensayo y ahora confirman la FDA o la CDC insisten en que no hay evidencias de la trasmisión de esta enfermedad a través de la ingesta de alimentos o el contacto con las superficies de sus envases.

María Neira ha destacado en dicha entrevista que "no hemos visto mucha utilidad a la toma de temperatura, ni a la limpieza de los zapatos o las superficies. La higiene no está de más, pero los guantes son innecesarios, y me duele ver a la gente haciendo jogging con mascarilla, por sus pobres pulmones”.



Para ella, existen cinco medidas básicas que son las que pueden evitar que nos contagiemos, especialmente en lugares públicos o cuando nos reunimos con alguien: "La primera es el lavado de manos y las otras están relacionadas con dónde y cómo se producen los contagios: contacto cercano, ambientes cerrados y muy concurridos; para contrarrestarlo hay que aplicar la distancia social, uso de mascarilla en ambientes cerrados, evitar estornudar o hacerlo en el codo, y la ventilación, por supuesto; el resto no es necesario”.