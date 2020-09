La OMS advierte que habrá más muertes por coronavirus en Europa en octubre y noviembre

Unas declaraciones que se producen cuando el número de casos registrados se está disparando en Europa . “Estamos en un momento en que los países no quieren escuchar este tipo de malas noticias, y lo entiendo”, añade el director de la OMS para Europa no sin lanzar también un mensaje esperanzador: “La pandemia se detendrá en un momento u otro”.

España y Francia, a la cabeza

Pedro Alonso, Epidemiólogo y Director del Programa Mundial de Malaria de la OMS, ha comentado en una entrevista en RNE, que "no hemos aprendido nada de la primera oleada del virus, España exhibe las peores cifras del mundo. No se han puesto medidas para evitar la situación calamitosa que estamos viviendo. Seguimos sin tener datos fiables en tiempo real, la desescalada no se hizo con la suficiente atención y detalle, se tomaron atajos que ahora estamos pagando. Además la capacidad de rastreo es insuficiente y ha habido un problema de comunicación porque no se ha concienciado a la población de los riesgos".