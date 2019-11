No sin mi receta: Los pacientes que no reciben su antibiótico para la gripe valoran menos a su médico

Las infecciones ambulatorias del tracto respiratorio (ITR) son principalmente de naturaleza viral y rara vez requieren tratamiento con antibióticos , sin embargo, los médicos con frecuencia recetan antibióticos para tales infecciones. La pregunta que muchos se han hecho siempre es por qué. Si de sobra es conocido que estos no curan gripes, no se entiende por qué son muchos los enfermos que salen con su receta en la mano.

En el estudio se analizaron 8.437 encuentros de pacientes con 85 médicos. En 5.580 (66.1%) el médico les prescribió un antibiótico, en 1309 (15.5%) dieron un medicamento pero no antibiótico y en 1.548 casos (18.3%) no se dio ninguna receta. Un 72.5% de los que no recibieron recete calificaron su satisfacción como 5 estrellas, en comparación con el 90.9% de los sí recibieron una receta para un antibiótico y el 86% de satisfacción de los que recibieron una receta para un medicamento no antibiótico.