La lucha contra la pandemia de coronavirus se traslada a las playas: claves para lograr pisar la arena este verano

Desde el gobierno central, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver, ha asegurado que en las playas no existe " ningún peligro para nada" , en relación con la COVID-19, aunque es importante mantener el control del aforo , que determinarán las autoridades locales, junto con el distanciamiento social , y será necesario que se den ambos requisitos a la vez.

Andalucía

Para ello, el Gobierno regional ha adquirido 75 vehículos 'pick up' , 21 vehículos 'buggy' , 81 quad , 65 torres , 13 embarcaciones , 14 motos de agua , 15.242 pasarelas de madera , 285 tubos de rescate , 127 latas de rescate y 154 aros salvavidas.

Cantabria

La cartelería incluye representación gráfica de la playa con los corredores de penetración hacia la misma, en los que no podrá ubicarse nadie para facilitar el acceso al mar y la circulación por el arenal.

Los corredores tendrán una anchura de seis metros aproximadamente de anchura y en las zonas donde sea posible instalar entrada y salida no hará falta establecer la obligatoriedad de mascarilla .

Las autoridades cántabras cree que los aforos no son tan relevantes como pueden ser en otras comunidades autónomas , por lo que no va a ser el parámetro elegido como limitativo a la hora de efectuar el análisis, que se basa más el distanciamiento que en la acumulación de aforos , porque además varía por completo según el día.

Cataluña

Las autoridades han asegurado que las cámaras y videosensores no identificarán a personas concretas , y han detallado que habrá hasta 22 informadores y Guardia Urbana que vigilarán que se cumpla la distancia mínima obligatoria de cuatro metros entre personas o grupos .

Galicia

Canarias

Baleares

También se suspenden las actividades deportivas de tipo lúdicas como el voley o las palas. No se apuesta por la instalación de medidas distanciadoras y se multiplicarán los trabajos de limpieza y desinfección de las zonas comunes y los servicios públicos.

Valencia

Una empresa ha sido elegida para dotarse de personal y desarrollar esta labor de control y alquiler del mobiliario de playa , algo que ya ha suscitado los primeros roces entre los usuarios que no han podido disfrutar de la arena por las restricciones de aforo existente.

Asturias

Esa distancia "es la que nos puede mantener seguros , sobre todo, en un momento en el que no sabemos lo que va a pasar, cuando se abran las fronteras y venga gente con más posibilidades de tener el coronavirus", tal y como ha indicado Villegas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ha aconsejado que la gente no lleve mascarilla en la playa, pero cree que eso "dependerá de las personas". Lo que aconseja Villegas es "guardar una distancia de un metro y medio con la persona que tienen al lado", y si alguien invade ese espacio, explica que "hay que decirle que no se acerque tanto porque no se lleva mascarilla". Quien debe de llamar la atención "es la misma persona que tiene que autoprotegerse".