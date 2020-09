Pedro Duque advierte sobre la vacuna: “Si hay que retrasar para esperar al resultado de los test, habrá que hacerlo”

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque , ha reiterado que la aprobación y puesta en marcha de la vacuna contra el COVID-19 se podría retrasar si es necesario para verificar al cien por cien su seguridad y que no genera efectos secundarios en humanos.

El ministro ha defendido que, pese a que la vacuna "se está fabricando rápidamente", su seguridad no está comprometida. "Eso no quiere decir que vayamos a recortar en seguridad. No tiene que ver una cosa con la otra. Todos los test de seguridad a nivel español y europeo van a ser de la misma exigencia que la de cualquier medicamento. Lo principal es que tengamos una vacuna con la misma seguridad que cualquier otro medicamento que está en el mercado", ha comentado.