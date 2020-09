Última hora del coronavirus: 60.000 voluntarios de tres continentes prueban la vacuna de EEUU

Peralta , en Navarra , amanece confinada por el avance del coronavirus . Nadie puede entrar ni salir de este municipio si no es por causa justificada. Se intenta contener el avance del virus, como en Palencia que amanece con los aforos reducidos. Mientras, la vacuna de Johnson and Johnson entra en la última fase del ensayo con la prueba en 60.000 voluntarios de tres continentes.

7.39 Margarita del Val: "En Madrid, el confinamiento total no será eficaz". Para esta experta en inmunología viral, este otoño que acaba de comenzar podría darse una oleada "muy grave" de contagios si no cambia el comportamiento de la población, además de que no cree que la vacuna llegue en estos próximos meses. Por Enrique Pérez Mateo.