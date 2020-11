Pedro relata en una carta 24 horas en una UCI de sus compañeros: "Cada día es el peor de tu vida"

Pedro es un enfermero que ha escrito una carta contando lo que ve en una sola noche de trabajo. Es una carta que llega al corazón. Porque pone letra al dolor de día a día, donde los sanitarios hablan al oído a los enfermos, les comunican que sí, que hablan con sus familiares a diario, que no están solos. Y esos momentos, Pedro no lo ha olvidado. Como ese día en el que Miguel rompió a llorar cuando José le rogaba que le pusiera una videollamada con sus hijos para despedirse por si no salía nunca más de allí.