Madrid, a la cabeza de Europa en incidencia acumulada y número de contagios apuesta por las restricciones por barrios para intentar frenar el avance del coronavirus. Lo contrario consideran que sería una ruina. Ayuso quiere fórmulas más imaginativas aunque tal vez lleguen tarde. Pero Pekín y Melbourne hicieron un confinamiento por barrios muy distinto al de Madrid, que lo ha hecho con tantas excepciones que no parece un confinamiento y con pautas tan poco claras en los barrios limítrofes que la gente anda perdida por la calle.

El confinamiento de Pekín: controles puerta a puerta

La estrategia inicial de Pekín fue dividir los barrios por la intensidad de la pandemia y atacar al virus a tres escalas. Una individual. Consistió en una campaña rápida para encontrar ciudadanos que ya podrían haber sido infectados . Lo desvela The Conversation en lo que puede ser una guía útil para Madrid. Lo primero que hicieron las autoridades fue buscar a cualquier persona que hubiera estado o tuviera contactos que hubieran estado en mercados que se creía que estaban relacionados con el brote.

No todos los barrios fueron igualmente restringidos. En los que el virus fue más agresivo, los residentes no pudieron salir, ni entrar personas o vehículos de fuera del vecindario , y todos los residentes son examinados y puestos bajo observación domiciliaria. La respuesta descentralizada y gradual de Pekín funcionó con rapidez, ahorrando una paralización total de la capital.

Melbourne, en confinamiento que pasó de flexible a duro y volvió a suavizarse

El toque de queda, que llevaba en vigor desde hacía ocho semanas , será retirado dado que los casos de coronavirus han descendido a su nivel más bajo desde el mes de junio en el estado. En el último día se han sumado otros cinco casos en el que es ahora el epicentro de la pandemia en el país. Además se han registrado otros tres muertos, lo que sitúa la cifra de decesos en 787 en el estado australiano --875 a nivel nacional--, según informaciones del diario 'The Sydney Morning Herald'. El 13 de septiembre se suavizaron algunas de las restricciones . Se permitió, por ejemplo, que pudieran reunirse hasta cinco personas de dos hogares diferentes en exteriores. O que pudieran celebrarse servicios religiosos en el exterior para un máximo de cinco personas.

Las restricciones se iniciaron el 2 de agosto. Sus residentes sólo podrían salir de casa para trabajar, hacer deporte, hacer la compra o necesidades de tipo sanitario. A partir de las 5 de la mañana de este lunes 28 de septiembre ya no hay toque de queda nocturno, pero lo ha habido hasta ahora. La compra de alimentos y suministros necesarios debe realizarse dentro de los 5 kilómetros alrededor de la casa, excepto si el supermercado más cercano está a más de 5 km. El ejercicio debe realizarse a menos de 5 km de la casa y debe realizarse en la zona metropolitana.

Las piscinas al aire libre están abiertas a partir de hoy, pero los parques de patinaje y los gimnasios permanecen cerrados. No se pueden recibir visitas o ir a la casa de otra persona a menos que sea con el propósito de brindar o recibir atención. Si tu pareja vive fuera de Melbourne o a 5 km de tu casa, aún puedes visitarla. Las personas que viven solas pueden tener una visita de una persona en una "burbuja social". Solo puede tener una persona nominada, pero puede viajar más de 5 km para visitar su casa, y eso puede incluir una casa donde viven con otras personas. Sin embargo, si la persona nominada vive con otras personas, no pueden estar en casa cuando la persona soltera la visite. Los limpiadores, comerciantes, jardineros, pintores y renovadores no pueden visitar su casa para trabajar.