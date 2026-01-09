“Había restos en distintos estados. Algunos estaban colgados, otros reconstruidos", explicó el fiscal del distrito

La Policía de Filadelfia, EEUU, ha detenido a Jonathan Christ Gerlach, de 34 años, después de hallar en su vivienda más de 100 restos humanos entre los que se encontraban cráneos, manos y pies momificados, dos torsos en descomposición y numerosos restos óseos de diferentes tamaños.

El macabro hallazgo se produjo después de que se alertara de un coche que portaba en su interior huesos y cráneos humanos visibles desde fuera, cerca de un cementerio abandonado a las afueras de la ciudad.

Los investigadores siguieron la pista que los llevó a casa de Jonathan Christ, concretamente en el sótano de la vivienda donde se encontraron la terrible escena.

“Había restos en distintos estados. Algunos estaban colgados, otros reconstruidos y algunos eran solo cráneos colocados en estantes”, explicó el fiscal de distrito del condado de Delaware, Tanner Rouse.

Meses de investigaciones

Con el arresto del joven, la Policía pone fin así a varios meses de investigación por las numerosas profanaciones del cementerio Mount Moriah, uno de los más extensos de Pensilvania, recoge Univisión.

Desde el pasado noviembre fueron robados y forzados 26 mausoleos y bóvedas.

Entre los restos también recuperaron numerosas joyas que el detenido había extraído de las tumbas.