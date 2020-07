Las personas con sobrepeso tienen el triple de posibilidades de morir de COVID-19

Se ha especulado con que el número de muertos en Gran Bretaña, que actualmente se ubica en casi 45.700, podría atribuirse en parte a los altos niveles de obesidad. Sin embargo, el informe concluye que el exceso de peso no parece aumentar las posibilidades de las personas de contraer COVID-19, pero el exceso de grasa sí puede afectar el sistema respiratorio y es probable que afecte la función inmune. Así, las personas con sobrepeso son significativamente más propensas a enfermarse gravemente e ingresar en cuidados intensivos con COVID-19.

En las personas con un índice de masa corporal (IMC) de 35 a 40, el riesgo de muerte por COVID-19 aumenta en un 40%, y con un índice superior a 40 en un 90%, en comparación con aquellos que no viven con obesidad. Otros datos encontraron que en las unidades de cuidados intensivos el 7,9% de los pacientes críticos con COVID-19 tenían un IMC superior a 40 en comparación con el 2,9% de la población general.

Boris Johnson ordena un plan contra la obesidad

Además se lanzará una campaña publicitaria para resaltar los riesgos de exceso de peso y capitalizar el miedo al virus. 'Better Health' , como se denominará la campaña, subrayará particularmente la difícil situación de las personas de o rigen étnico negro, asiático y minoritario , que han sufrido tasas de mortalidad desproporcionadamente altas durante la pandemia, según 'The Guardian'. Los anuncios se mostrarán en la televisión y la radio, así como en periódicos y revistas, online y en vallas publicitarias.

El primer ministro ha admitido que "normalmente no cree en la política de niñera, mandona", pero se ha referido a su propia experiencia en perder peso en las últimas semanas. "Perder peso es una de las formas en que puede reducir el riesgo de COVID.Si perdemos peso, estaremos en mejores condiciones no solo para resistir individualmente el coronavirus, sino que haremos mucho para proteger el NHS '', ha explicado.

"Una llamada de atención"

David Buck, del grupo de expertos The King's Fund, dijo que el informe era "una llamada de atención", pero que no sentía que una campaña de información por sí sola sería suficiente para que la nación perdiera peso. Cuando se le preguntó si la publicación de etiquetas de calorías tendría un impacto, afirmó que "tener buena información y clara en el punto de compra puede afectar su comportamiento hasta cierto punto, pero pueden no ser suficientes, particularmente para aquellos en áreas más desfavorecidas, en circunstancias difíciles, con comida para llevar".