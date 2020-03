La picaresca de algunos para saltarse el #QuédateEnCasa: bolsas de compra para pasear o perros de pega

La picaresca puede salir cara. Hay multas para los que salgan a la calle con excusas y en realidad quieran tomar el aire. La policía ha interceptado a cuatro ciudadanos que viajaban en un vehículo bajo la excusa de que se iban a hacer la compra. Los perros se pueden sacar a pasear con limitaciones pero lo de pasear al perro de plástico o de juguete no es solo un meme, hay gente que lo hace. Y no es una broma, los que intenten saltarse las normas pueden llegar a pagar multas de hasta 600.000 euros. El caso extremo es el de unos montañeros madrileños que se fueron a evadirse a la montaña y han tenido que ser rescatados.

Peor fue lo que ocurrió en Cádiz donde unos padres se enfrentaron con unos policías en plena calle, o la de una empresa de telemarketing desalojada porque no se respetaba la distancia de seguridad entre sus trabajadores. Porque aunque nos parezca increíble hay gente que sale a la calle con la cesta de la compra aunque en realidad lo que quiere es dar un paseo.

Sí, no es fácil mantener la cordura en casa, pero es posible. Y lo más recomendable es no salir. El Gobierno ya aconseja que los que vayan a trabajar lo hagan con un justificante. Y si tienes una mascota no hay que aprovechar para juntarse con gente. Hagamos caso. Es serio.