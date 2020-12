Los problemas de Leo comienzan desde el mismo momento de su nacimiento. Las proteínas que hacen que las personas tengan una piel resistente no están presentes en su organismo y eso provoca que no tenga ese "pegamento de la piel" que tienen el resto de seres humanos. Por eso, cada día tiene que someterse a diversas curas, que duran entre dos y tres horas , y que son indispensables para que pueda sobrevivir, aunque sea con un dolor persistente.

Lidia explica a Informativos Telecinco que Leo cuenta con una monitora que le ayuda a ir al colegio porque "no puede subir las escaleras, no puede abrir su mochila, no puede bajarse los pantalones cuando va al cuarto de baño… Además, los dedos de las manos se le están juntando". El problema es que esa monitora, que Leo necesitaría durante todas las horas que pasa en el colegio, tiene que compartirla con otros niños que tienen necesidades educativas , por lo que se queda sin ayuda durante buena parte de la jornada escolar "y ya ha tenido dos percances en lo que va de curso".

El problema económico de la piel de mariposa

Por eso, no dudan en pedir a la administración que "se nos cubran todas las necesidades de estos críos: apósitos, cremas, antibióticos, adaptaciones en casa o en el colegio, etc. Necesitamos que las subvencionen porque, aunque está catalogada como una enfermedad rara, siempre hay unos vacíos que te hacen tener que pelearte con la administración cada dos por tres. Ojalá no tuviéramos que pedir nada, porque eso significaría que nuestro hijo está sano, pero no es así".