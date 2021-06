Un estudio evalúa la posibilidad de poner a la vez las vacunas del covid y de la gripe

Infecciones respiratorias en niños En España

"Esperamos absolutamente que el contacto entre las personas no sea tan limitado el próximo invierno. Las restricciones no serán tan fuertes y, como resultado, habrá una epidemia de gripe", ha afirmado Graham Medley, profesor de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, que preside el subgrupo Sage sobre modelización de pandemias, en declaraciones recogidas por The Guardian. "Que no hubiera gripe el año pasado, podría hacer que la epidemia del próximo invierno sea mayor", añade.