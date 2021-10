Raj parece apoyarse en el estudio 'Mechanisms Predisposing Penile Fracture and Long-Term Outcomes on Erectile and Voiding Functions' publicado en Advances in Urology. En este trabajo se le preguntó a los pacientes que se presentaron en las salas de emergencia de tres hospitales entre 2000 y 2013 con sospecha de fracturas de pene sobre los síntomas, el mecanismo del trauma, la posición sexual en la que se encontraban cuando sucedió, así como un formulario de seguimiento con preguntas sobre sus “funciones eréctiles y miccionales” a largo plazo y si eran “normales o anormales”.