El posible confinamiento provoca ira e indignación entre los vecinos

Afirman que "puede ser fatal para los comercios locales"

Piden que el Gobierno regional deje de "estigmatizar" a la población

"Tendrán que volver a ir a pedir comida a las parroquias", "Aquí tenemos que coger el metro y el bus para ir a trabajar", "Esto va a ser un hachazo" o "Lo que deben mirar es a los médicos de la zona atendiendo a 70 personas en Atención Primaria", son algunas de las respuestas de los vecinos de Vallecas cuando se le pregunta por las posibles restricciones. Este municipio es el primer foco de coronavirus de Madrid. Y también un foco de indignación.

A la espera de concretar si hay o no confinamientos en la Comunidad de Madrid por la pandemia del coronavirus con el desconcierto suscitado, lo que es indiscutible es que en Puente de Vallecas están preocupados por la jornada de caos informativo en la región y de vaivenes de información y desmentidos entre las autoridades sanitarias madrileñas y la presidencia que se dieron en el día de ayer.

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, afirmó estar estudiando un "confinamiento selectivo" en las zonas que tienen mayor incidencia. Una información que, pasadas unas horas, matizaron fuentes cercanas a Ayuso. Tras estas informaciones, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, canceló la rueda de prensa que tenía prevista porque "las medidas a adoptar ante la evolución del COVID-19 en la revisión quincenal no están cerradas".

Puente de Vallecas, el barrio más afectado

En los últimos 14 días la cifra de nuevos positivos ha sido, según el último informe del Ministerio de Sanidad, de 41.218, lo que supone una incidencia acumulada en ese periodo por cada 100.000 habitantes de 619. Además, los casos en la capital casi triplican a los de la media española con una incidencia acumulada media de 681 frente a 248.

Zapatero ha explicado que desde la Consejería de Sanidad están estudiando también aplicar otras medidas como una reducción del número máximo permitido en las reuniones sociales. Actualmente, el máximo es de 10.

Aunque todos los distritos de la capital se sitúan por encima de la media española, los casos más alarmantes se sitúan en el sur, con Puente de Vallecas a la cabeza. Hay 1.241 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone que en apenas dos semanas han incrementado los casos en un 22%.

Indignación entre los vecinos

El representante de la Asociación de Vecinos de Puente de Vallecas afirma que la organización se posiciona en contra de estas medidas y culpa a las instituciones de este rebrote: "Esta situación está provocada por la falta de medios, fundamentalmente en Atención Primaria y en rastreos, tanto por parte de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento".

Explica que estas dos medidas básicas son las que más deberían preocupar a las instituciones y no el falso incumplimiento de las normas sanitarias por parte de los vecinos: "Deberían hablar con los sanitarios y ver cómo tienen que atender hasta 70 personas al día, esto es lo que les debe preocupar y no algo anecdótico como la relajación de las medidas sanitarias porque la mayoría de personas del barrio sí cumplen las normas".

También reclama más medios para las familias sin recursos del municipio: "Hay familias que no pueden aislarse debidamente por el tamaño de su vivienda y no se han dotado todos los recursos necesarios, por ello nos vemos en la situación que nos vemos".

Este portavoz califica el anuncio del 'confinamiento selectivo' de "poco serio" por parte del Gobierno autonómico ya que "confinar a medio millón de personas no puede hacerse mediante mensajes de WhatsApp entre un responsable de autoridad sanitaria y la presidenta de la Comunidad".

Desde la asociación vecinal confirman que no tienen noticias de que la Comunidad de Madrid se haya puesto en contacto con la Delegación de Gobierno, quienes tienen la competencia en Policía Nacional y Guardia Civil, para tomar una decisión de este tipo: "Ya no es que sea poco serio, es que es negligente", expresa el representante.

Afirma que estas medidas no tienen una efectividad real y es algo "que el Gobierno autonómico sabe". Explica que la gran mayoría de los trabajadores de estos distritos, que suelen ser esenciales o manuales, son personas que deberán seguir trasladándose a sus puestos de trabajo porque no tienen posibilidad de teletrabajar. Por otro lado, existe la problemática de aquellos que viven en la economía sumergida: "Con estas medidas, estas personas se van a ver de nuevo en la situación de recurrir a las parroquias o a las asociaciones de vecinos para poder comer".

Aunque aún no se sabe cómo será ese posible confinamiento, los residentes en Vallecas creen que seguramente tengan que desplazarse a trabajar aunque se encuentren en esa situación excepcional: "El mensaje que se les da a los vecinos es: ven a servirnos las copas, pero tú no te las tomes. Ellos no podrán disfrutar del poco ocio que puedan tener".

Si hubiese finalmente un confinamiento, el representante califica de "hachazo" la situación que vivirían los hosteleros de la zona: "Para estos barrios, una decisión de este tipo es muy dura. Pienso en los hosteleros, ya que los vecinos de otros barrios, se van a pensar muy mucho venir a comer o cenar en cualquier restaurante que se encuentre en los distritos del sur".

De este modo, pide que el Gobierno regional deje de "estigmatizar" a la población que vive en el sur de Madrid: "Si tan preocupados estaban por los hosteleros, con esto entiendo que solo por determinados hosteleros. Los de Vallecas, Carabanchel o Usera, entendemos que serán menos madrileños", reprocha el portavoz.

Restricciones fatales para los comercios locales

Aunque los vecinos están de acuerdo en que es muy necesario aplicar medidas, achacan la situación actual que se vive en el distrito a la falta de medios y al abandono de la Comunidad de Madrid hacía la zona sur de la región.

La portavoz de la Asociación de Comerciantes Villa de Vallecas (ACOVIVA) explica que estas restricciones "pueden ser fatales para los comercios locales". Manifiesta la delicada situación en la que ya se encuentran porque "a la gente le da miedo ir a comprar" y pide que "al menos dejen abiertos los comercios con cita previa".

La propia portavoz, que dirige un comercio en la zona, afirma encontrarse de baja actualmente por coronavirus y tanto ella como su familia se encuentran en cuarentena: "Yo ahora mismo tengo mi tienda cerrada, solo atiendo yo y, al darme de baja, he tenido que cerrar", explica.

Del mismo modo, denuncia la saturación en los centros de salud ya que, cuando empezó con los síntomas no pudo contactar telefónicamente con el centro: "Finalmente, me tuve que acercar al centro de salud. Me encontraba mal, allí me atendieron al momento y me hicieron la PCR. El resultado ha tardado una semana. Llevo 10 días aislada y han contactado conmigo dos veces", continúa la portavoz.

Esta representante de Villa de Vallecas afirma no saber dónde se ha contagiado y explica que tanto ella como su familia cumplían las medidas de seguridad, además destaca que en el barrio "las medidas sí se cumplen, pero siempre hay gente descerebrada" porque "Vallecas es muy grande".

"La gente tiene que trabajar, yendo en metros y en autobuses llenos es normal que te pase lo que sea. Los que viven en barrios mejores y tienen su coche, tienen menos peligro de contagio. Siempre somos los mismos, los barrios obreros, los más afectados", finaliza la portavoz de Villa.

Por otro lado, el portavoz de la Asociación de Comerciantes de Pedro Laborde y Calles Adyacentes (ACOPLA) coincide en que "las cosas para el pequeño comercio están fatal, estamos bajo mínimos". Afirma que, más que hablar de crisis sanitaria, los comerciantes ya piensan en la económica: "La crisis sanitaria es la que más se comenta, pero la crisis ecónomica va a ser de órdago. Los gobiernos deben gestionar esto y activar la economía lo antes posible".

Este portavoz confirma que en mayo, con la apertura de comercios, su sector -el de la peluquería- iba bien, pero "actualmente va bastante peor que el año pasado, en toda la mañana de hoy solo ha entrado un cliente".