El presidente de la Sociedad Española de Neumología: “Hubiera sido mejor realizar una desescalada más lenta”

“Ha habido varios fallos. Uno de ellos ha sido una descoordinación entre el Gobierno central y autonómicos para tomar decisiones adecuadas y en común. Qué duda cabe que también por parte de algunas personas de la población general ha habido comportamientos no adecuados. No se ha mantenido la distancia de seguridad, no se ha usado la mascarilla en algunos casos… y todo eso ha hecho que estemos en la situación en que nos encontramos”, ha explicado Jiménez.