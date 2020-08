Fumar en la calle en tiempos de coronavirus tiene los días contados: la normativa llegará a toda España

Las comunidades que aún no lo han hecho, prohibirán en los próximos días fumar en calles y terrazas de bares y restaurantes siempre que no se pueda asegurar la distancia de dos metros. Canarias y Galicia ya han adelantado a esta semana la prohibición.

Los neumólogos aplauden la decisión

Por último, ha insistido en que esta medida, pese a ser buena, "no es suficiente para proteger la salud de los no fumadores frente al aire contaminado del tabaco". "La mejor manera de proteger la salud de los no fumadores de las sustancias tóxicas del tabaco es la prohibición de fumar frente a sujetos no fumadores", ha reivindicado.