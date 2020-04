Un experto asegura que la propagación del coronavirus disminuye hasta casi cero después de 70 días

Para el científico, su objetivo era demostrar si con el paso del tiempo el virus registraba un crecimiento exponencial en los nuevos contagios o no, ante lo que ha concluido que "el crecimiento no es exponencial". Para demostrarlo toma de ejemplo a Israel, que alcanzó su pico máximo en el día 41, con 700 nuevos casos, y que desde ese momento su ritmo de crecimiento no ha dejado de disminuir.