El testimonio de una psicóloga por el Covid-19: "Creí que en dolor ajeno estaba curada, este es desgarrador"

Son los médicos o las enfermeras los que le seleccionan y derivan los casos. "Me cuentan cosas de su vida, del pasado, de lo que ven por las ventanas. Hace poco me decía una señora que ve los montes detrás de las casas y que eso le hace recordar que hay vida más allá del hospital" , relata la psicóloga.

Si no hay necesidad, no se puede circular por los pasillos y "hay un silencio extraño, ese tipo de silencio que no da tranquilidad". Por supuesto, en las unidades con más carga asistencial se trabaja a destajo. No tienen tiempo de nada.