“En lo primero que hay es que fijarse es que estén certificadas y que la certificación esté claramente visible. En general, no es recomendable comprar, por ejemplo, en la calle, porque no hay garantía de seguimiento de dónde viene el producto”, sostiene. Una mascarilla certificada significa que “alguien midió la capacidad de retención de micropartículas y de microgotas”, dice Palza. Si no está certificada, plantea, “queda como a nivel de una creencia, de mito, su efectividad”.