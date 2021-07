El ritmo de vacunación ha comenzado a disminuir en la Comunidad de Madrid después de que el pasado 12 de julio se abriera la solicitud de cita previa para todos los mayores de 16 años que, tras un recibimiento masivo durante la primera semana, han dejado de tener acceso a un sistema que ahora trata de lidiar con la falta de viales. "Yo me he vacunado a las 6 de la mañana y no había nadie pero un amigo mío ha intentado pedir cita y ya no quedaban"- cuenta Jaime, un joven de 22 años tras recibir la primera dosis de Moderna este viernes en el Zendal.