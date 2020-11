"Los candidatos de Moderna y Pfizer son muy, muy parecidos, por lo que se esperarían resultados también similares. Son tecnologías que no se habían utilizado hasta ahora en vacunas , por lo que no hay precedentes de qué era esperable de ellas", indica a Efe Sola.

"Si me pregunta cuál me pondría de la dos, la respuesta sería que la primera que llegue, y no me voy a colar, pero seguro que seré de los primeros en vacunarme al ser médico, tener más de 60 años y patología de base", asevera, quien opina que las farmacéuticas debería definirse "si esos perfiles de eficacia son los mismos para personas jóvenes, adultos y ancianos, convendría que lo aclaran". Por eso, según el responsable de la AEV es bueno que haya más de una vacuna por si a un determinado grupo es mejor hacerlo con una vacuna o con otra.