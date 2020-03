Raquel, el rostro de las farmaceúticas de pueblo que ahora son el salvavidas de muchos

Ella abre su farmacia cuando aún no ha salido el sol y la cierra cuando ya no hay luz. Entonces empieza la ruta por los pueblos. La mayoría de sus clientes son ancianos, algunos en cuarentena. "No me quiero acercar a ellos porque aquí paso muchísimo tiempo expuesta a todo", nos cuenta. Cuando el centro de salud cierra la alternativa y la salvación son ellos.