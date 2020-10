Las reacciones al varapalo del TSJM: Almeida pide no salir de Puente del Pilar

El alcalde de Madrid , José Luis Martínez-Almeida , ha pedido a los ciudadanos que " limiten todos aquellos desplazamientos que no sean estrictamente necesarios" después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ( TSJM ) haya rechazado las medidas que restringen la movilidad en la capital y otros nueve municipios de la comunidad.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el alcalde ha opinado que el auto del TSJM muestra la necesidad de diseñar un " marco normativo adecuado " que defina el ámbito de actuación de las distintas administraciones para hacer frente a la pandemia del coronavirus , y ha tendido la mano al Gobierno de Pedro Sánchez para abordar dicha reforma. "El TSJM ha venido a decirle al Gobierno lo que todos estábamos diciendo. No podemos estar jugando con sus derechos fundamentales y libertades públicas", ha aseverado.

Madrid ofrece al Gobierno consensuar unas medidas "sensatas y justas"

Pedro Sánchez: "Vamos a analizar la sentencia y veremos el camino que tomar"

Sánchez también ha destacado que no hubo apoyo para seguir prorrogando la alarma, aunque el Ejecutivo pidió dos semanas más. "Eso ya es pasado", ha reconocido. " Si la Justicia nos dice que no es este el mecanismo , en referencia a la orden de Sanidad, tendremos que evaluarlo con la Comunidad de Madrid y tomar las decisiones oportunas", ha concluido a respecto.

Casado dice que el TSJM pone a Illa en una situación "insostenible" porque actuó por "motivación política"

El líder popular ha señalado que las medidas que tomó la Comunidad de Madrid "han permitido reducir un 40% la incidencia de contagios " y " bajar la presión en las UCI un 40%". Y ha recalcado, sin embargo, que ante el "cierre total" que planteó el Gobierno de Sánchez que "tanto afecta a la economía" al final un tribunal "ha venido a decir que no era la mejor idea".

" Hacen falta políticas serias y no partidistas , y que ningún ministro arremeta contra un Gobierno autonómico por una futura campaña electoral y que ningún presidente intente lavar las malas cifras de gestión sanitaria haciendo culpables a otras administraciones porque hoy se ha visto que ni tenían razón ni los españoles merecen este espectáculo", ha resaltado.

Ana Pastor insinúa a Illa que dimita: "Reflexione pero desde casa. Su tiempo pasó ya, señor ministro"

La diputada del PP Ana Pastor ha comentado al ministro de Sanidad, Salvador Illa , que "ha perdido la razón sanitaria y jurídica " tras el auto del TSJM de este jueves. "Usted ha perdido la razón sanitaria y jurídica, reflexiones sobre lo que está haciendo y recapacite, pero desde su casa. Hoy es el día en que la decisión política que tomó en el Consejo interterritorial ha sido tumbada por el Tribunal . Usted donde tiene que dar la cara es aquí. Necesitamos un ministro de Sanidad que no se esconda , que sepa que es la máxima autoridad. Su tiempo pasó ya, señor ministro", le ha espetado en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.

Para Ana Pastor, la decisión del TSJM marca un antes y un después : "Parece que sigue surfeando la realidad de lo que ocurre en nuestro país. Tendría que haber empezado pidiendo disculpa a los españoles y diciendo que no le queda ni un día más en el ministerio. Hoy no es un día cualquiera , es la gota que ha colmado el vaso de la gestión de la pandemia".

La diputada 'popular' ha calificado de "varapalo" la decisión de la justicia madrileña. "Le pregunta por qué no han cambiado las leyes sanitarias de este país, pero como lo dice la oposición... ¿Con qué indicadores nos quedamos? Hemos pasado de la cogobernanza a la imposición. Lo que dice este auto es que no puede ir uno por la vida imponiendo y sin documentos firmados por los técnicos. Usted no para de repetir que sus medidas son las científicas, pero nunca sabremos qué científicos están detrás", ha reflexionado.