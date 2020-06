Un tercio de los españoles sufre patologías que pueden convertir el coronavirus en grave si hay rebrote

"Si hacemos lo que tenemos que hacer, no creo que vuelva a haber un confinamiento total”. El ministro de Sanidad, Salvador Illa ha querido enviar un mensaje de confianza ante la situación que se abre tras meses de limitaciones en la movilidad en nuestro país, pero a la vez ha querido remarcar la utilidad que ha supuesto la aplicación del estado de alarma en todo el territorio, asegurando que “si hubiera brotes que no pudiéramos controlar deberíamos volver a activar el estado de alarma ”. El miedo al rebrote tras lo ocurrido en Pekin da miedo.

Un nuevo estudio intenta poner cifras para estar preparados para el mismo. Una de cada cinco personas en el mundo padece una condición clínica previa que le haría enfermar gravemente si se infectara de COVID-19, según una investigación de la Escuela de Londres de Medicina Tropical e Higiene publicada en la revista The Lancet. Para realizar esta estimación los investigadores han extraído datos de 188 países recogidos en el estudio 'Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors' de 2017 y han tenido en cuenta la estimación de población que las Naciones Unidas ha hecho para 2020.