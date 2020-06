"Es complicado que el virus se pueda escapar", hablan los vecinos del rebrote en la residencia de Lleida

"Los vecinos están tranquilos . La residencia se encuentra en un barrio poco transitado , no se producen aglomeraciones. Hay una escuela en la que se pueden ver ciertos atascos, en días normales, pero ahora mismo no hay nadie trabajando. No creo que haya habido contactos , porque hay poca afluencia de gente", señala a Informativos Telecinco un vecino de la localidad, que prefiere preservar su identidad.

"Paso muchos días por aquí y no he visto entrar o salir a gente. Habrá movimiento, pero yo no lo he visto. Además, es poco probable que afecte a los vecinos. Es una zona de chalets y también hay espacios de por medio, hay un parque. También la residencia tiene un parking delante. Es complicado que el virus se pueda escapar para fuera. Como zona de riesgo, no lo es", añade. Los profesionales sanitarios, sin embargo, apuntan a que los contagios se han producido tras "recibir visitas".